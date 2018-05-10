انقطاع الكهرباء عن دمشق.. وجيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن تحركه ضد أهداف إيرانية في سوريا

أفادت فضائية "سكاى نيوز عربية"، فى خبر عاجل لها، انقطاع الكهرباء عن العاصمة السورية دمشق.

فيما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي رسميًا أنه تحرك ضد أهداف إيرانية في سوريا.

كانت إسرائيل قد طلبت من سكان الجولان المحتلة البقاء فى الملاجئ.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اللفتنانت كولونيل جوناثان كونريكوس، في وقت متأخر من مساء يوم الأربعاء، إن قوات إيرانية على الجانب السوري من مرتفعات الجولان أطلقت نحو 20 قذيفة أو صاروخا على أهداف إسرائيلية هناك.

وذكرت قالت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لصواريخ إسرائيلية على الأراضي السورية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا