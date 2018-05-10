زجاجات وعلب البرفان ماتترميش.. 10 حيل بسيطة لاستخدامها في الديكور

معظمنا يحتفظ بزجاجات العطور (البرفان) بعد استخدامها، ولكن هل فكرت في الاستفادة منها في تجديد ديكور منزلك، بعض زجاجات البرفان تكون جميلة الشكل لذلك نحتفظ بها، أخرجي كل الزجاجات التي تحتفظين بها واستغليها كقطع ديكور مميزة لتزيين الرفوف في منزلك، فهي تضفي لمسة فنية وتغييرا دون تكاليف أو مجهود، وهناك استخدامات كثيرة لزجاجات البرفان بدلًا من التخلص منها في سلة المهملات، ومنها:

1- تعطير منزلك من الأمور التي تشغل بالك، استخدمي زجاجة العطر الفارغة في حفظ معطر الجو الذي تقومين بتجهيزه في منزلك، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة تحتاجين لتلطيف الجو واستخدام عطور الجو بشكل مستمر، ضعي بها المعطر المكون من أي نوع زيت عطري تحبينه مع القليل من الكحول، ورشي منها يوميا في الصباح.

2- استخدمي زجاجة العطر الفارغة في عمل زهرية جميلة، خاصة إذا كان شكل زجاجة العطر جميلا ومميزا، كل ما عليكِ فعله هو وضع بعض الورود الطبيعية أو الصناعية في الزجاجة، استخدميها في غرف الاستقبال لإضافة البهجة على المكان، قد يهمك.. «بلاش ترميها».. 7 حيل لاستخدام علب الأحذية في ديكور بيتك

3- يمكنك استخدام الزجاجة مرة أخرى في عمل عطر آخر تحبينه، فكثير من محلات العطور تساعدك في تصنيع أي نوع عطر تفضلينه، والتكلفة في الغالب تكون أقل من شرائها جاهزة.

4- يمكنك عمل زهرية مطرزة واستخدامها في غرفة النوم أو الاستقبال، أحضري مسدس شمع وبعض القطع المتبقية من أي إكسسوارات لا تستخدمينها أو عقدا منفرطا لديك، وألصقي منها على الزجاجة، استخدمي الأزرار أيضًا، هذه الطريقة تجعلك تصنعين زهرية مختلفة تستخدمينها على المكتب أو على أحد الأرفف في غرف الاستقبال.

كما يمكنك استخدام علب العطور نفسها في..

5- اصنعي كروت هدايا من علبة العطور الفارغة لتهنئة أصدقائك أو أحد أفراد عائلتك بعيد ميلاده، كل ما عليك هو قص العلبة بشكل مرتب وتزيينها بأي ورق هدايا أو أي نوع من الأقمشة لديك، واعرفي أيضًا إزاي تستخدمي علب التونة الفاضية في الديكور هنا.

6- بعض علب العطور تصلح لتكون علبة مناديل على سفرتك أو داخل غرفة نومك، ضعي بها كمية من المناديل واسحبي منها بسهولة، إذا أردت تزيينها أو تلوينها لإضافة لمسة فنية سيكون الأمر رائعا، كارتونة البيض الفاضية هتساعدك كمان في الديكور اعرفي تفاصيل هنا.

7- إذا كنت ممن يحبون القراءة، قصي علبة العطور الفارغة واستخدميها لعمل علامات للكتب لمعرفة الصفحة التي وصلت إليها، إذا رغبت في تزيينها استعيني بخيط أو شريط ستان ملون ليسهل عليك رؤية طرف الورقة.

8- اصنعي من علب العطور الفارغة، لعبا لتعليم أطفالك الفرق بين الأشكال الهندسية، كل ما عليك هو قصها على أشكال هندسية وتلوينها مع أطفالك بألوان جميلة، هذه الخطوة نوع من النشاط الذي يساعد أطفالك في التعلم بسهولة.

9- احصلي على علبة تخزين، من خلال استخدام علب العطور الفارغة، كل ما عليك هو تزيينها بالشكل الذي تحبينه، ووضع الإكسسوارات الخاصة بك، خاصة الخواتم الصغيرة التي تسبب فوضى وتتوه منك باستمرار.

10- علب العطور الفارغة تصلح لتكون وعاء للطيور، كل ما عليك هو دهن العلبة بزبدة الفول السوداني، ثم وضعها في طبق حبوب الطيور، فهذه الخطوة للصق الحبوب بالزبدة، علقيها بعد ذلك في البلكونة أو على شباك غرفتك.

بهذه الخطوات تحصلين على فوائد عديدة من علب وزجاجات العطور الفارغة، فعملية تدوير الأشياء داخل منزلك من الأمور المهمة التي تجعلك تشعرين بسعادة كبيرة.

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