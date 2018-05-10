اختر صديق العمر إذا كنت تنتمي إلى هذه الأبراج

كلنا نتمنى الصديق الذي يفهمنا من نظرة العين، الصديق الذي ليس في حاجة إلى قول كلمات كثيرة، والذي معه نستطيع قول كل ما بداخلنا بارتياح دون الخوف من شىء، يكون معنا في الأوقات العصيبة ويقف بجانبنا في الأوقات السعيدة، مضبوط هذا هو الصديق المثالي الذي نفتقده ونبحث عن مثله، هل تتمنى أن تملك صديقا مميزا بالصفات السابقة؟.. إذا كنت تفتقد لهذا عليك البحث بين الأبراج عما يتوافق معك..

إذا كنت تنتمي إلى برج الحوت

في البداية وقبل البحث عن صديق عليك عزيزي الحوت الاعتراف بأن شخصيتك صعبة قليلا، لأنها حساسة وتتأثر من أقل شيء، حقيقة.. هذا هو السبب فى عدم استكمال صداقاتك وعلاقاتك الاجتماعية.

الأصدقاء الأفضل لك.. برج السرطان مناسب للغاية لك، لأنه رحيم وإنساني ومؤكد أنه سوف يقدر مشاعرك دائما ويراعي حساسيتك المفرطة، بجانب أن هناك صفات كثيرة تجمعكم معا، منها الطموح والتركيز في التفاصيل والعطاء، وأيضا الميزان مناسب لك لكنه بارد في مشاعره قليلا ويحب العزلة.

إذا كنت تنتمي إلى برج الحمل

أنت في حاجة إلى صديق يعرف كل شىء عنك منذ الميلاد لأن طاقتك لا تستطيع الحديث عن هذا ولن تعطي الفرصة أيضا لأشخاص جدد لمعرفة تفاصيل بناء شخصيتك وسر حزنك الدائم، لذلك أنصحك بالرجوع إلى الأصدقاء القدامى أو تجديد علاقاتك معهم.

وإذا كنت فى حيرة وتريد معرفة الأفضل لك من الأصدقاء إليك صديقان، الأول من برج العقرب فهو ذكي للغاية ومعه لن تحتاج إلى اختراق ماضيك والثاني برج الدلو فهو الأمان وبئر للأسرار إذا كنت في حاجة إلى الحديث.

إذا كنت تنتمي إلى برج الجوزاء

لست في حاجة إلى أن أقولك لك عن تقلباتك المزاجية وكثرة علاقاتك العاطفية التى أفسدت صداقاتك الاجتماعية، لكن عليك الاعتراف بأنك في حاجة إلى الآخرين وأن بداخلك شخصا جيدا عكس ما اعتدت على إظهاره.

برج الأسد والسرطان هما أكثر الأبراج طاقة لك، وهم من يستطيعون تحمل أعبائك وعيوبك وتصرفاتك السخيفة أغلب الوقت.

عزيزي.. حتى تحصل على صديق جيد عليك العناية بالآخرين في كل الأوقات خاصة أوقات المرض والشكوى.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا