إشبيلية يفوز على ريال مدريد بثلاثية

حقق فريق إشبيلية فوزا كبيرا على ضيفه ريال مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة المؤجلة من الجولة الـ34 من منافسات الدوري الإسباني التي أقيمت اليوم في ملعب "رامون سانشيز بيزخوان".

وسجل أهداف فريق إشبيلية وسام بن يدر في الدقيقة 26، وأضاف ميجيل لايون الهدف الثاني في الدقيقة 45، وسيرجيو راموس "بالخطأ في مرماه" في الدقيقة 84، بينما سجل هدفي ريال مدريد بورخا مايورال في الدقيقة "87" وسيرجيو راموس من ركلة جزاء في الدقيقة "96".

وشهد اللقاء إهدار سيرجيو راموس قائد فريق ريال مدريد لركلة جزاء تم احتسابها لصالح فريقه في الدقيقة 58 من زمن اللقاء.

الجدير بالذكر أن زين الدين زيدان، المدير الفني للريال، استبعد كريستيانو رونالدو ولوكا مودريتش وتوني كروس وكيلور نافاس ومارسيلو ورافايل فاران، لإراحتهم، كما يغيب الثنائي إيسكو وداني كارفاخال، بسبب الإصابة.

وقام زيزو، باستبعاد الويلزي جاريث بيل من قائمة اللقاء، الذي غاب عن التدريب الأخير، بعدما رزق بمولود.

ورفع فريق إشبيلية رصيده لـ54 نقطة في المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني، بينما ريال مدريد تجمد رصيده عند النقطة الـ72 في المركز الثالث.

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