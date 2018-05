المتوسط:

سمع دوي انفجارات كبيرة في منطقتي مطار المزة وحي الزبلطاني بسوريا.

وذكرت شبكة “سكاي نيوز” الإخبارية، أن انفجارات كبيرة سمعت في منطقتي مطار المزة والزبلطاني، كما تعرض برج دمشق التجاري لضربة بمقذوفة مجهولة المصدر، بحسب الشبكة.

وأشارت الشبكة أيضًا، إلى انقطاع الكهرباء في مناطق واسعة في العاصمة دمشق.

