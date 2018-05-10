إسرائيل: أخطرنا روسيا قبل ضرباتنا في سوريا.. والجنرال الإيراني قاسم سليماني قاد ضربة الجولان

قال متحدث عسكري إسرائيلي، إن إسرائيل أخطرت روسيا قبل الضربات التي نفذتها اليوم الخميس على عدة أهداف في سوريا.

وقال اللفتنانت كولونيل جوناثان كورنيكوس للصحفيين "تم إبلاغ الروس قبل هجومنا من خلال الآليات القائمة لدينا". ولم يذكر المزيد من التفاصيل.

واتهمت إسرائيل الجنرال الذي يقود الذراع المسئولة عن العمليات الخارجية التابعة للحرس الثوري الإيراني بتدبير هجوم صاروخي على قواعد للجيش الإسرائيلي في مرتفعات الجولان من داخل سوريا.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للصحفيين: "قاسم سليماني هو من أمر بتنفيذه وقاده (الهجوم الصاروخي) ولم يحقق غرضه".

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