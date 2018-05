روسيا:ضرب إيران تم التخطيط له بعد انسحاب ترامب من الإتفاق النووي

المتوسط:

قال رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما ليونيد سلوتسكي، اليوم الخميس 10 مايو ، إن الضربات الإسرائيلية على المواقع الإيرانية في سورية هي عمل مخطط له بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي.

وكانت الجيش الإسرائيلي قد أعلن عن هجومه على عشرات الأهداف العسكرية الإيرانية في سوريا الليلة الماضية. وقال المتحدة باسم الجيش الإسرائيلي إن بلاده أبلغت القوات الروسية مسبقا بشن ضربا جوية ضد سوريا، ردا على الهجمات الصاروخية، التي تشنها القوات الإيرانية المتمركزة على الأراضي السورية.

وقال سلوتسكي: “الضربات الإسرائيلية على المواقع الإيرانية في سوريا عمل مخطط له مباشرة بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، ما أصبح الحلقة التالية في سلسلة الاستفزازات الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران”.

وقد أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الثلاثاء 8 أيار/مايو، أن الولايات المتحدة ستنسحب من الاتفاق مع إيران بشأن البرنامج النووي، الذي توصل إلى الوسطاء الدوليون.

