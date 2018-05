البيت الأبيض: واشنطن تؤيد القصف الإسرائيلى لسوريا

المتوسط:

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز، إن القصف الصاروخي الإسرائيلي للأراضي السورية، يعتبر حقا سياديا لتل أبيب في الدفاع عن النفس.

ونقلت Fox News عن ساندرز، أن واشنطن تدعم أية نشاطات من جانب إسرائيل تهدف لحماية أراضيها.

وأضافت ممثلة البيت الأبيض: “هذا يؤكد مرة أخرى أنه لا يمكن الوثوق بالنظام الإيراني، وأن الرئيس دونالد ترامب، اتخذ القرار الصحيح بالانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني”.

وفي الليلة الماضية قصف الجيش الإسرائيلي بعض أهداف في سوريا، ردا على هجوم شنته القوات الإيرانية المتمركزة هناك حسب تل أبيب.

وقالت تل أبيب، إن الإيرانيين أطلقوا من الأراضي السورية نحو 20 صاروخا على مواقع إسرائيلية في هضبة الجولان.

