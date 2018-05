ليبرمان: إسرائيل دمرت البنية التحتية للجيش الإيرانى بسوريا

المتوسط:

قال وزير الدفاع الإسرائيلى أفيجدور ليبرمان، اليوم الخميس،إن إسرائيل ضربت كل البنية التحتية الإيرانية فى سوريا وتأمل أن يكون “هذا الفصل قد انتهى”، وأضاف أن إسرائيل لن تسمح لإيران بتحويل سوريا إلى قاعدة أمامية ضده، مشيرا إلى

وأضاف قائلا” لم تسقط أى صواريخ إيرانية داخل أراض تحت سيطرة إسرائيل”، وأكد وزير الدفاع الإسرائيلى أن تل أبيب لا تريد تصعيد الوضع.

وقال الجيش الإسرائيلى، فى بيان لوسائل الإعلام المحلية، إن إسرائيل هاجمت عشرات الأهداف الإيرانية فى سوريا، ردا على وابل من الصواريخ استهدف قواعدها العسكرية فى مرتفعات الجولان اليوم الخميس.

وأضاف البيان أن إسرائيل قصفت أيضا 5 بطاريات صواريخ مضادة للطائرات سورية وجهت نيرانها صوب طائراتها.

