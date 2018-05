المتوسط:

انتقد المعارض القطري سلطان بن سحيم آل ثاني موقف بلاده تجاه انسحاب الولايات المتحدة من الصفقة النووية مع إيران، متهما الدوحة بالوقوف في صف إيران.

ورأى سلطان بن سحيم أن سلطات بلاده وقفت “في صف إيران ضد جيرانها وعمقها العربي”، وأنها أيضا “مختطفة لمصالح عبثية”، وقد سمحت بأن تصبح قطر “ألعوبة لدى النظام الإيراني”.

بدلاً من الوقوف مع المشروع العربي لمواجهة الخطر الإيراني، نجد نظام الحمدين يقف في صف إيران ضد جيرانه وعمقه العربي…

وكانت وزارة الخارجية القطرية أعلنت عن موقف محايد من التطورات الأخيرة وإعلان الرئيس الأمريكي انسحاب بلاده من الاتفاق النووي بين السداسية وإيران، وأشارت بشكل خاص إلى أنه “من مصلحة جميع الأطراف ضبط النفس والتعامل بحكمة وتأن مع الموقف ومحاولة تسوية الخلافات القائمة من خلال الحوار”.

اصطفاف نظام الحمدين مع إيران عقب الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي، يثبت أن السلطة القطرية تورط شعبنا في موقف مرتبك من أجل المصالح الإيرانية…

كما شدد بيان للخارجية القطرية على أن “دولة قطر مثل بقية دول الخليج العربي لم تكن طرفا في هذا الاتفاق ولكنها بحكم موقعها الجغرافي وعلاقاتها السياسية والتاريخية مع أطراف الاتفاق، معنية بشكل مباشر بأي تداعيات للقرارات التي تتخذها هذه الأطراف”.

The post شيخ قطرى معارض يتهم الدوحة بالوقوف فى صف إيران ضد جيرانها appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية