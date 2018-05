الخارجية الروسية: الدفاعات السورية أسقطت نصف صواريخ إسرائيل

المتوسط:

أعلنت الخارجية الروسية اليوم الخميس، أن سوريا أسقطت أكثر من نصف الصواريخ التى أطلقتها إسرائيل، فيما أعلنت الدفاع الروسية استخدام إسرائيل 28 طائرة فى الهجوم على مواقع بسوريا.

ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن ميخائيل بوجدانوف نائب وزير الخارجية قوله، اليوم الخميس، إن موسكو قلقة من التوترات العسكرية المتصاعدة بين إسرائيل وإيران فى سوريا وتدعو لوقف التصعيد بعد الضربات الصاروخية الأخيرة.

وقالت إسرائيل إن قوات إيرانية فى سوريا شنت هجوما صاروخيا على قواعد للجيش الإسرائيلى فى هضبة الجولان صباح اليوم الخميس، ما دفع إسرائيل للرد بواحدة من أعنف الضربات على سوريا منذ بدء الصراع هناك فى 2011.

ونقلت الوكالة عن بوجدانوف القول “كل هذا مخيف جدا ويبعث على القلق. يجب العمل على وقف تصعيد التوترات”، من جانبه دان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، الأربعاء “التصعيد الحاد فى الصراع فى اليمن”.

وكان التحالف العربى فى اليمن قد تبنى الاثنين، ضربتين جويتين ضد مكتب رئاسة الجمهورية اليمنية فى صنعاء قتل فيهما 6 أشخاص، موضحا أنه كان يستهدف اجتماعا للمتمردين الحوثيين.

