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الشئون الاجتماعية ببلدية تاورغاء ترسل مواد إغاثية لمهجرى مخيم قرارة القطف

تم النشر منذُ 10 دقائق
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

 

 

ايوان ليبيا – وكالات :

أرسل مكتب الشئون الاجتماعية ببلدية تاورغاء، اليوم الخميس، كميات من المواد الإغاثية تحتوي على مواد غذائية وتموينية إلى مخيم قرارة القطف.

وأوضحت بلدية تاورغاء، على صفحتها الرسمية بموقع فيس بوك، اليوم الخميس، أن هذه المساعدات مقدمة من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالحكومة المؤقتة

وجدير بالذكر أن الجماعات المسلحة في مدينة مصراتة تمنع عودة آلاف الأشخاص من أهالي تاورغاء إلى بلدتهم بعد 7 سنوات من نزوحهم القسري، في ظل ظروف متدهورة تمر بها الأسر العالقة في مخيمات صحراوية مؤقتة تفتقر إلى المرافق الصحية الكافية.

 

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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