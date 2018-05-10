إنطلاق مباريات الجولة الأولى من مرحلة الذهاب من دوري التتويج الليبي لكرة القدم اليوم الخميس

ايوان ليبيا – وكالات :

تنطلق اليوم الخميس مباريات الجولة الأولى من مرحلة الذهاب من دوري التتويج الليبي لكرة القدم، وذلك للفرق المتأهلة من المجموعات الأربعة من الدوري الممتاز، بإقامة مباراتان موزعتان على ملعبان.

على ملعب شهداء بنينه في مدينة بنغازي، يستضيف فريق النصر فريق الأهلي طرابلس حامل اللقب تحت أنظار صافرة الحكم مفتاح العلمي، وكل فريق يطمح في تجاوز الأخر في مستهل الدور الرباعي لكرة القدم.

الأهلي طرابلس حامل اللقب سيدخل اللقاء بطموح المحافظة على اللقب، حيث تأهل إلى المربع الذهبي وهو متصدر للمجموعة الرابعة برصيد 26 نقطة من 12 مباراة محققاً 7 انتصارات ولم يتلقى أي خسارة.

بدوره النصر والذي صعد لدوري التتويج متصدراً للمجموعة الثانية برصيد 26 نقطة و المتوج مرة واحدة ببطولة الدوري سيسعى جاهداً في عبور حامل اللقب وصاحب 12 بطولة، وسيعمل المدرب عبد الحفيظ أربيش لإعادة النصر إلى منصة التتويج بعد غياب دام 32 عاماً.

وسيشهد ملعب طرابلس الدولي قمة مرتقبة قد تعد بالإثارة والتشويق، حيث يحل فريق الأهلي بنغازي ضيفاً على الاتحاد، حيث سيقود قمة ملعب طرابلس المرتقبة الحكم الدولي محمد رجب.

ويريد الأهلي متصدر المجموعة الأولى برصيد 30 نقطة في هذه المباراة مباغثة الاتحاد، ويتطلع الأهلي الضيف رسم صفحة جديدة في هذا الموسم ونسيان 27 عاماً التي غاب فيها عن التتويج.

الاتحاد بقيادة الفرنسي غارزيتو- سيدخل اللقاء باحثاً عن مواصلة سلسلة الانتصارات التي حققها بالمجموعة الثالثة والتي تصدرها برصيد 34 نقطة محققاً 11 فوزاً ولم يتذوق طعم الخسارة في 12 مباراة .

الاتحاد صاحب الرقم القياسي في التتويج ببطولة الدوري 16 عشرة بطولة العودة من جديد لاستعادة نغمة التتويج بالبطولة الليبية.

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