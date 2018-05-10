سوريا ترد على ضربات إسرائيل لها بضربات صاروخية تُشعل سماء الجولان

كشفت مجموعة من الماقع الإخباري عن مصادر ميدانية أن عشرات الصواريخ السورية استطاعت استهداف عدة مراكز عسكرية إسرائيلية مهمة في الجولان.

حيث استهدف الجزء الأول من الصواريخ التي اطلقت على إسرائيل مركز عسكري للاستطلاع الفني والالكتروني ومقر سرية حدودية من وحدة الجمع الصوري 9900، واستطاعت الصواريخ ضرب مركز عسكري رئيسي لعمليات التشويش الإلكتروني ومركز عسكري رئيسي للتنصت على الشبكات السلكية واللاسلكية بالسلسلة الغربية.

أما بالنسبة للجزء الثاني من الصواريخ استهدفت محطات اتصال لأنظمة التواصل والإرسال، بالإضافة إلى نجاح الصواريخ بالسقوط على مهبط مروحيات عسكرية ومقر القيادة العسكرية الإقليمية التابع للواء العسكري 810، كما سقطت بعض الصواريخ على مقر قيادة عسكري في منطقة الحرمون ومركز عسكري شتوي تابع للوحدة الثلجية الخاصة «البنستيم».

هذا وقال شهود عيان في مختلف الوسائل الإعلامية السورية والعربي أن القبة الحديدية قد فشلت في اعتراض الصواريخ السورية.

مع الإشارة إلى أن الحكومة الإسرائيلية أصدرت توجيهات بضرورة التكتم على أية تفاصيل للاستهداف الصاروخي لمواقعها وعدم الحديث عن أكثر من 20 صاروخاً أطلقت من الناحية السورية.

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