المتوسط:

أعلن المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة المصرية، العميد تامر الرفاعي، في بيان اليوم الخميس 10 مايو/ أيار، حصلت “سبوتنيك” على نسخة منه، نتائج جديدة لعملية “سيناء 2018”.

وحسب بيان المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة المصرية، فقد أسفرت العمليات على كل الاتجاهات الاستراتيجية على مدار الأيام الماضية عن النتائج الآتية:

— القضاء على 3 من العناصر التكفيرية المسلحة خلال استهداف القوات الجوية لعدد (4) أوكار وسيارة دفع رباعي تستخدمها العناصر الارهابية كقاعدة للانطلاق.

— القضاء على عدد (18) من العناصر التكفيرية شديدة الخطورة خلال تبادل لإطلاق النيران مع قوة المداهمات في شمال ووسط سيناء، والقبض علي 5 آخرين وضبط عدد من البنادق الآلية وكمية من الذخائر.

— القبض علي أحد العناصر التكفيرية شديدة الخطورة بالإضافة لعدد (232) من المطلوبين جنائيا والمشتبة بهم تم تسليمهم لجهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية.

— تدمير 391 ملجأ ووكر ومخزن جبلي تستخدمها العناصر الإرهابية فى الاختباء والإعاشة، من بينها (3) منازل مفخخة ومتصلين بخندق بطول 100 متر، واكتشاف وتدمير 15 خندق مواصلات مجهز هندسيا بطول 150 متر و300 متر متفرع إلى خنادق فرعيه والحفر المغطاه تحت الأرض عثر بداخلها على كميات من الأسلحة النارية واجهزة الاتصال اللاسلكية والوقود والملابس العسكرية ومود الإعاشة وإطارات السيارات والبطاريات وكاميرا تصوير وكميات من المواد المخدرة والكتب التي تدعو الي الفكر التكفيري بشمال ووسط سيناء.

The post الجيش المصرى يحقق انتصارات جديدة ضد الإرهاب فى سيناء appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية