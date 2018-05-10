المدن الإيرانية تحشد للتظاهر غدا للتنديد بالانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي

من المتوقع أن تخرج مظاهرات في إيران غدا الجمعة، للتنديد بالانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي.

وذكرت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية اليوم الخميس، أنه تلبية لدعوة "مجلس تنسيق الإعلام الإسلامي"، ستشهد إيران يوم غد الجمعة، "تظاهرات جماهيرية مناهضة للاستكبار، وتنديدا بنقض الإدارة الأمريكية لعهودها".

وأصدر المجلس، بيانا أكد فيه: "أن التظاهرات تأتي للتنديد بخطوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في الخروج من الاتفاق النووي من جانب واحد، بهدف تصعيد الحرب النفسية، والضغوط الاقتصادية على الشعب الإيراني المقاوم والشجاع" .

ودعا البيان أبناء الشعب، إلى المشاركة الفاعلة في التظاهرات.

ومن المقرر أن تخرج التظاهرات عقب صلاة الجمعة في كافة المدن الإيرانية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد قال في الكلمة، التي أعلن فيها أمس الأول الثلاثاء، الانسحاب من الاتفاق، إن الشعب الإيراني يعاني، وحثهم على الثورة على "النظام الذي يهدر مواردهم في دعم الإرهاب ويتركهم يعانون الفقر.

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