ارتفاع حصيلة هجومين لداعش وطالبان على مركزي شرطة في كابول إلى 16 قتيلا

ارتفعت حصيلة ضحايا هجومين لتنظيم داعش وحركة طالبان استهدفا مركزي شرطة في العاصمة الأفغانية كابول إلى 16 قتيلا، مع تأكد إصابة 28 شخصا آخرين.

وأفادت وزارة الصحة الأفغانية بأن إجمالي 10 مدنيين قد لقوا حتفهم في الهجومين اللذين وقعا أمس الأربعاء، كما ذكرت وزارة الداخلية، أنه من بين القتلى خمسة من رجال الشرطة وحارس أمن واحد.

ونفذ الهجوم الأول أربعة انتحاريين من داعش، واستهدف مركزا للشرطة في حي دشت برجي الذي تهيمن عليه أغلبية شيعية ويقع غربي كابول، ما أسفر عن مقتل اثنين من رجال الشرطة وإصابة اثنين آخرين.

وانتهى الهجوم بعد مقتل المسلحين الأربعة، حيث تمكنت الشرطة من قتل اثنين منهم وفجر آخر نفسه بالقرب من مدخل مركز الشرطة وفجر الأخير نفسه بالقرب منه.

أما الهجوم الثاني فقد وقع عندما فجر انتحاري سترته الناسفة بالقرب من مدخل مركز للشرطة، حسبما قال حشمت ستاناكزاي المتحدث باسم شرطة كابول.

وتبع الانتحاري أربعة مسلحين آخرون، والذين جاءوا بمركبة واختبأوا داخل مبنى خالي، وبدأوا إطلاق النار على مبان مجاورة.

وقال ستاناكزاي، إن ثلاثة من رجال الشرطة وحارس أمن في شركة للاتصالات قد لقوا حتفهم.

وأعلن المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد مسؤولية الحركة عن الهجوم، قائلا إن مقاتليها قد قتلوا العديد من الضباط والموظفين "الأعداء".

وتعد التفجيرات الانتحارية المتعاقبة والهجمات التي شهدها يوم أمس، هي تاسع مرة تشهد فيها كابول هجمات كبيرة منذ يناير، وخلفت جميع الهجمات ما يقرب من 300 قتيل وأكثر من 500 مصاب.

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