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الخارجية الروسية: سوريا أسقطت أكثر من نصف الصواريخ التي أطلقتها إسرائيل

تم النشر منذُ 1 ساعة
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

نقلت رويترز عن وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، قولها إن سوريا أسقطت أكثر من نصف الصواريخ التي أطلقتها إسرائيل.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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