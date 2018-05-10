الخارجية الروسية: سوريا أسقطت أكثر من نصف الصواريخ التي أطلقتها إسرائيل

نقلت رويترز عن وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، قولها إن سوريا أسقطت أكثر من نصف الصواريخ التي أطلقتها إسرائيل.
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ايوان ليبيا
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