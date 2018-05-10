الأسد: إعادة إعمار سوريا تتطلب 200 مليار دولار كحد أدنى

صرح الرئيس السوري بشار الأسد، بأن إعادة إعمار بلاده تتطلب بحد أدنى 200 مليار دولار.

وقال في مقابلة مع صحيفة "كاثيمرني" اليونانية، ونقلتها وكالة الأنباء السورية سانا، اليوم الخميس، بشأن تكلفة إعادة الإعمار: "200 مليار دولار في الحد الأدنى، وفي بعض التقديرات 400 مليار دولار، والسبب في عدم الدقة هو أن بعض المناطق لاتزال تحت سيطرة الإرهابيين، ولذلك لا نستطيع إعطاء تقدير دقيق لهذا الرقم، هذا رقم تقريبي".

وعن رؤيته للمدى الزمني الذي يتوقعه لانتهاء الأزمة ببلاده، قال: "لقد قلت دائما إنه في حال توقف الدعم الخارجي للإرهابيين، فإن الأمر سيستغرق أقل من عام لاستعادة الاستقرار في سوريا".

وحمل الأسد كلا من فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة، إضافة إلى السعودية وقطر وتركيا، مسؤولية الحرب في سوريا من خلال دعمهم للإرهابيين.

وأكد الأسد أن بلاده لم يعد لديها ترسانة أسلحة كيميائية، ونفى المزاعم الغربية بشأن هجوم دوما بالغوطة الشرقية في إبريل الماضي، وقال: "لم تعد لدينا ترسانة أسلحة كيميائية منذ تخلينا عنها في العام 2013، وقد تحققت من هذا الأمر المنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيميائية، وحتى لو كنا نمتلكها، فإذا كنا نحتاج استخدامها فيجب أن يكون ذلك في منتصف المعركة، أو عندما يكون الإرهابيون في حالة تقدم، وليس عندما يكون الجيش قد أنهى المعركة واستسلم الإرهابيون وأعلنوا استعدادهم لمغادرة المنطقة، وبات الجيش يسيطر عليها بشكل كامل، عندما أنهينا المعركة، قالوا: لقد استخدمتم أسلحة كيميائية".

وردا على وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في إحدى تغريداته، بـ"الحيوان"، قال الأسد: "عندما تكون رئيسا لبلد، عليك أولا وقبل كل شيء أن تمثل أخلاق شعبك قبل أن تمثل أخلاقك الخاصة، وأنا لا أعتقد أن هذه اللغة تمثل الثقافة الأمريكية، وعموما أنا شخصيا لا أكترث بهذا الكلام، فأنا أتعامل مع الوضع كسياسي وكرئيس، وليس بشكل شخصي".

وتعهد الأسد بمحاربة أي تواجد أجنبي في بلاده في المستقبل، وقال: "أولا وقبل كل شيء، عليك أن تحارب الإرهابيين، ثانيا، عندما تعيد السيطرة على المزيد من المناطق، عليك أن تحارب أي معتد، وأي جيش، سواء كان تركيا أو فرنسيا أو أيا كان، فهم أعداء، طالما أنهم دخلوا سوريا بشكل غير قانوني، فإنهم أعداؤنا".

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