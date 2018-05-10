هناكل إيه النهارده؟.. طريقة عمل مندي اللحم

من أيام، ذاع صيت فيديو لأحد المطاعم السعودية على موقع "فيسبوك" تتضمن عرضه لأكلة مكونة من قطع اللحم المغمس في الأرز، حقا العرض كان رائعا خاصة عندما قام الطباخ بتقطيع شرائح اللحم، الأمر الذي جعلني أبحث هنا وهناك عن طريقة هذه الوجبة التي كانت "مندي اللحم"، طريقتها سهلة ويمكنك تحضيرها إذا كنت تبحثين عن وجبة مختلفة اليوم..

المكونات:

– كيلو لحم ضاني

– كيلو أرز بسمتي

– ملعقة ملح

– ملعقة فلفل أسود

– كوبان شوربة اللحم

– حبتان فلفل أخضر

– حبتان فلفل رومي

– 3 أعواد قرفة

– ملعقتا قرنفل

– ربع كوب زيت قلي

– ملعقة كمون

– أوراق غار

طريقة التحضير:

– اغسلي اللحم جيدا بالخل والماء، ثم قطعيه إلى قطع متوسطة الحجم.

– ضعي التوابل المتوفرة لديك على اللحم ويمكنك عمل ثقب داخل قطع اللحم ووضع التوابل.

– اسكبي 3 أكواب من الماء على اللحم واتركيه في التتبيلة والماء لمدة 10 دقائق.

– على نار هادئة ضعي اللحم على النار لمدة ساعة.

– بعد مرور الوقت.. أضيفي اللحم واحتفظي بالمرقة في وعاء جانبا.

– قومي بتجهيز الأرز من خلال غسله ونقعه 20 دقيقة.

– ضعي الأرز في إناء الطهي بعد تصفيته من الماء جيدا، وأضيفي إليه أكواب مرقة اللحم.. حسب الكمية والحاجة، واتركيه على نار هادئة لمدة 15 دقيقة.

– بعد مرور الوقت، أحضري وعاء واسعا ومسطحا، وضعي فيه الأرز ومن فوقه قطع اللحم والفلفل وملعقتين من الصلصة وادخليه الفرن 10 دقائق عقب لفه جيدا بالفويل.

التقديم

أحضري طبقا من السلطة الخضراء بجوارها أو أى نوع تفضلينه.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا