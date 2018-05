الكشف عن المواقع الإسرائيلية التى استهدفتها الصواريخ السورية

المتوسط:

كشف موقع “الميادين” الإخباري عن مصادر ميدانية خاصة أن عشرات الصواريخ التي استطاعت استهداف عدة مراكز عسكرية إسرائيلية مهمة في الجولان.

وبحسب “الميادين” فإن الجزء الأول من الصواريخ التي اطلقت على إسرائيل استهدف مركز عسكري للاستطلاع الفني والالكتروني ومقر سرية حدودية من وحدة الجمع الصوري 9900، واستطاعت الصواريخ ضرب مركز عسكري رئيسي لعمليات التشويش الإلكتروني ومركز عسكري رئيسي للتنصت على الشبكات السلكية واللاسلكية بالسلسلة الغربية.

أما الجزء الثاني من الصواريخ استهدفت محطات اتصال لأنظمة التواصل والإرسال، بالإضافة إلى نجاح الصواريخ بالسقوط على مهبط مروحيات عسكرية ومقر القيادة العسكرية الإقليمية التابع للواء العسكري 810، كما سقطت بعض الصواريخ على مقر قيادة عسكري في منطقة حرمون ومركز عسكري شتوي تابع للوحدة الثلجية الخاصة “البنستيم”.

وبحسب شهود عيان فشلت القبة الحديدية في اعتراض الصواريخ السورية.

كما أشارت “الميادين” عبر مصادر من الداخل الإسرائيلي إلى أن الحكومة الإسرائيلية أصدرت توجيهات بضرورة التكتم على أية تفاصيل للاستهداف الصاروخي لمواقعها وعدم الحديث عن أكثر من 20 صاروخاً أطلقت من الناحية السورية.

