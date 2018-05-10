5 وصفات طبيعية من الثلج.. جربيه في تثبيت المكياج

هل سمعت من قبل عن فوائد الثلج للبشرة؟.. نعم هو علاج طبيعي لعلامات التعب والإرهاق وقلة النوم، كما أنه مرطب طبيعي ليس له آثار استخدام مثل باقي مستحضرات التجميل، ويعالج آثار حروق الشمس والهالات السوداء والانتفاخ أسفل العينين، إذا كنت تبحثين عن كيفية استخدامه والوصفات الطبيعية التي يمكن تحضيرها في المنزل من الثلج إليك التالي:

1- ماسك الثلج لتهدئة البشرة

كسري 4 مكعبات من الثلج واخلطيها مع ملعقتين زبادي وملعقة زيت جوز الهند، وضعيها على وجهك إلى أن يذوب الثلج، ثم اغسلي وجهك بالماء البارد، فهذا الماسك يعالج بشرتك إذا كانت متوهجة من آثار الشمس.

2- تونر الثلج

في الصيف تحتاجين إلى منتج يعطي لك رطوبة لبشرتك لحظة دخولك المنزل بعد يوم طويل، وتونر الثلج بأنواعه هو أفضل شيء، طريقته يمكنك تحضيرها بعمل عصير طبيعي من الخيار أو البطيخ أو النعناع والليمون، وتوضع في علبة مكعبات الثلج ووضعها في الفريزر، وعند الحاجة إلي التونر قومي بأخذ مكعب ودلكي به وجهك بعد غسله جيدا بالماء البارد.

3- ماسك الثلج لتقشير البشرة

إذا كنت تبحثين عن وصفة سهلة لتقشير بشرتك من الجلد الميت وإزالة البثور السوداء عليك تجربة ماسك الثلج بالترمس، مكون من ملعقتي ترمس مطحون مع ملعقة شوفان مع كوب ماء ورد.. اخلطيها جيدا وضعيها في مكعبات الثلج إلى أن يتجمد، وبعدها ضعي ثلاثة مكعبات على وجهك عن طريق التدليك من أسفل إلى أعلى إلى أن يذوب واتركيه 10 دقائق ثم اغسلي وجهك بماء بارد.

4- الثلج لتثبيت المكياج

بعد غسل الوجه جيدا وقبل وضع كريم الأساس، دلكي بشرتك بمكعب ثلج بشكل دائري ثم جففيه ببطء وضعي كريم الأساس والبودرة، ثم خذي مكعب ثلج آخر ومرريه على وجهك ثم أكملي وضع المكياج.

5- علاج المسام الواسعة

إذا كنت من أصحاب البشرة الدهنية وتعاني من المسام الواسعة، أنصحك بتدليك وجهك بمكعبات الثلج بعد الماسكات، وكذلك في كل صباح عقب غسل الوجه، لأن مكعبات الثلج تعالج مشاكل المسام بجانب الترطيب.

أخيرا، مكعبات الثلج سعرها رخيص للغاية ويمكنك شراؤها من المتاجر ومحلات الأدوات المنزلية إذا كنت لا ترغبين في استخدام الموجودة في الثلاجة، وأنصحك بتجربة الوصفات السابقة للحصول على بشرة ناعمة ورطبة في الصيف.

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