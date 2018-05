اعتقال 65 شخصا من القوات الجوية بتركيا على صلة بفتح الله جولن

المتوسط:

استمرار لسياسة القبضة الأمنية العنيفة التى ينتهجها نظام رجب طيب أردوغان ، قامت الشرطة التركية باعتقال 65 شخصا من القوات الجوية قالت إن لهم صلات برجل الدين المقيم فى الولايات المتحدة فتح الله جولن، والذى تتهمه أنقرة بتدبير محاولة تحركات الجيش ضد أردوغان عام 2016.

وقال الادعاء إنه أصدر أوامر اعتقال استهدفت 96 شخصا منهم 91 من أفراد القوات الجوية ومازالت الشرطة تبحث عن باقى المطلوبين فى عملية تتركز فى مدينة أزمير فى غرب البلاد وامتدت فى 15 إقليما. حسب ما نشرته وكالة الأناضول التركيل لأنباء

وتردد ان المشتبه فيهم لهم صلة برجل الدين فتح الله جولن الذى تتهم أنقرة شبكته بتدبير محاولة الانقلاب التى قتل فيها 250 شخصا. وينفى كولن أى صلة له بتحركات الجيش.

وفى عملية منفصلة قالت وكالة الأناضول إن ممثل ادعاء فى أنقرة أصدر اليوم الخميس أوامر اعتقال شملت 93 موظفا فى مركز تعليمى خاص كانت السلطات أغلقته فى السابق للاشتباه فى صلته بشبكة جولن.

وقال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فى مارس إن السلطات التركية اعتقلت 160 ألف شخص وعزلت عددا مماثلا من العاملين بالحكومة والقطاع العام منذ محاولة تحركات الجيش ،ومن بين المعتقلين وجه الادعاء اتهامات رسمية إلى 50 ألفا ظلوا فى السجون أثناء محاكماتهم.

وانتقد حلفاء تركيا الغربيون الحملة. ويتهم المنتقدون الرئيس رجب طيب إردوغان باستخدام محاولة الانقلاب ذريعة لسحق معارضيه. وتقول تركيا إن الإجراءات ضرورية لمواجهة تهديدات للأمن القومى

