ماكرون وميركل يحثان إيران وإسرائيل على ضبط النفس وعدم التصعيد

طالبت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون إسرائيل وإيران بضبط النفس لتجنب مزيد من التصعيد فى الشرق الأوسط.

وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية، اليوم الخميس، إن ميركل قالت فى كلمة أثناء تسلم ماكرون لجائزة شارلمان الرفيعة فى ألمانيا “نعلم أن الوضع معقد للغاية“، وأضافت “التصعيد على مدى الساعات القليلة الماضية يظهر لنا أن الأمر يتعلق بالحرب والسلام. وليس بوسعى سوى دعوة كل الأطراف إلى ممارسة ضبط النفس“.

