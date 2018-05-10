الجيش المصري يعلن حصيلة العملية العسكرية “سيناء 2018”

سيناء 10 مايو 2018 (وال)- أعلن الجيش المصري اليوم الخميس، مقتل 21 مسلحاً واعتقال 238 آخرين، بالإضافة إلى تدمير عشرات الأوكار وضبط آليات للإرهابيين، ضمن العملية العسكرية “سيناء 2018” .

وقال الجيش المصري – في بيان – إنه قام بتدمير 391 ملجأ ووكراً ومخزناً جبلياً؛ تستخدمه العناصر الإرهابية في الاختباء، من بينها ثلاثة منازل مفخخة .

وأكد الجيش المصري – في البيان – أن الجيش دمر 63 مزرعة لنبات البانغو، و21 عبوة ناسفة، و15 خندقاً للمواصلات بطول 150 متراً و300 متر، بداخلها كميات من الأسلحة النارية وأجهزة الاتصال اللاسلكية والوقود والملابس العسكرية .

وأوضح الجيش أنه تمكن خلال العملية العسكرية من ضبط وتدمير والتحفظ على 30 سيارة من أنواع مختلفة، و49 دراجة نارية بدون لوحات معدنية يستخدمها الإرهابيين .

وأضاف الجيش القوات الجوية استهدفت عدداً من سيارات الدفع الرباعي، كان يستخدمها المسلحين في تنقلاتهم، وضبط الجيش سيارات أخرى محملة بالأسلحة والذخائر خلال محاولات اختراق خط الحدود الدولية .

كما عثر الجيش المصري بداخل هذه السيارات على أكثر من 3 ملايين و100 ألف قرص مخدر من أنواع مختلفة، و675 كيلوغرام من مادة الحشيش المخدر، واعتقل 538 متسللاً من جنسيات مختلفة كانوا يحاولون الهجرة غير الشرعية .

وضبط الجيش المصري جملين يستخدمهما المسلحين في نقل الدعم اللوجستي في المناطق الجبلية الوعرة بوسط سيناء، محملة بعدد من الأحزمة الناسفة، وأجهزة الاتصالات اللاسلكية، ومستلزمات طبية، ولوحات للطاقة الشمسية . (وال- سيناء) ر ت

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