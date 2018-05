المتوسط:

وصف الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون القمة المزمعة بينه والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأنها ستشكل فرصة “تاريخية” لتحسين الوضع في شبه الجزيرة الكورية.

وقال كيم خلال محادثات مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في بيونغ يانغ أمس الأربعاء حسب وكالة “يونهاب” نقلا عن وكالة الأنباء الكورية الشمالية: “لقاء القمة الكورية الشمالية الأمريكية المرتقب سيكون لقاء تاريخيا، وخطوة ممتازة لبناء المستقبل المميز، في ظل تطور الأوضاع السياسية بصورة إيجابية في شبه الجزيرة الكورية”.

ووفقا لما ذكره الإعلام الكوري الشمالي، فإن كيم استلم من بومبيو رسالة شفهية من الرئيس ترامب، وبعد الاستماع إلى هذه الرسالة، عبر عن تقديره وشكره البالغ على اهتمام الرئيس ترامب العميق بحل القضايا عبر الحوار.

وأضافت الوكالة الكورية الشمالية أن كيم توصل مع بومبيو إلى “اتفاق مقنع” حول القمة المرتقبة.

وتزامنا مع ذلك، أفرجت بيونغ يانغ الأربعاء عن ثلاثة مواطنين أمريكيين كانوا معتقلين لديها، في خطوة رحب بها ترامب، ووصفها بأنها “بادرة حسن نية”.

The post زعيم كوريا الشمالية يتحدث عن لقائه المرتقب مع ترامب appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية