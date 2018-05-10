لجنة الانتخابات بماليزيا تكشف فوز تحالف المعارض مهاتير محمد بأغلبية مقاعد البرلمان

كشفت نتائج رسمية من لجنة الانتخابات الوطنية بماليزيا، فوز تحالف “الأمل” المعارض بقيادة مهاتير محمد، بأغلبية مقاعد البرلمان خلال الانتخابات العامة التي جرت أمس الأربعاء.

حيث نقلت وكالة أسوشييتد برس عن اللجنة الانتخابية أن «تحالف محمد حصد 122 مقعدًا (50 بالمائة + 1)، مقابل حصول تحالف الجبهة الوطنية (الائتلاف الحاكم) على 76 مقعدًا، من إجمالي المقاعد البالغ عددها 222».

هذا وأعلن مهاتير محمد إنه يتوقع أن يؤدي رئيس الوزراء الجديد اليمين في غضون 24 ساعة.

كما نقلت وكالة أسوشييتد برس عن محمد قوله إن الأصوات التي حصل عليها تحالفه هي أكبر من عدد الأصوات المعلن عنها حتى الآن.

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