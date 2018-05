صافرات الإنذار تدوي في العاصمة السعودية

المتوسط:

دوت صافرات الإنذار في أرجاء العاصمة السعودية الرياض، على هامش التجربة التي تقوم بها قوات الدفاع المدني.

وكان الدفاع المدني قد أعلن عن تجربة صافرات الإنذار في كل من مدينة الرياض ومحافظة الخرج ومحافظة الدرعية والمنطقة الشرقية بكامل محافظاتها.

وتطلق صافرات الإنذار عند وقوع كارثة مثل الحرائق أو الزلازل أو السيول، ويتم تجربة صافرات الإنذار كل فترة للحيطة والتأكد من أنها تعمل بكفاءة.

وقال العميد عبدالعزيز الجهني مدير الإدارة العامة للحماية المدنية في تصريحات صحفية، أن المدة التي سوف يستغرقها إطلاق صافرات الإنذار لن تتجاوز السبعة دقائق.

