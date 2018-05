اغتيال القنصل العام النيجيرى فى السودان .. العثور عليه مذبوحا

المتوسط:

أكدت مصادر أمنية سودانية اغتيال القنصل العام النيجيرى فى الخرطوم، حسب ما نتشرته”روسيا اليوم”، حيث تم العثور عليه مذبوحا فى منزله بالعاصمة السودانية الخرطوم.

من جانبهما قال مصدران أمنيان، “لرويترز” اليوم الخميس، إنه تم العثور على دبلوماسى نيجيرى مذبوحا فى منزله بالعاصمة السودانية الخرطوم.

وتداولت وسائل الإعلام أنباء بشأن اغتيال القنصل العام النيجيرى فى العاصمة السودانية ذبحا.

