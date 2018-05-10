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تظاهرات فى إسبانيا بعد تبرئة 5 رجال من تهمة اغتصاب فتاة

تم النشر منذُ 11 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

نظم العشرات من النساء تظاهرة فى مدينةبامبلونا بإسبانيا، اليوم الخميس، احتجاجا على تكرار جرائم الاغتصاب، رافعين شعار ” أنثى بلا خوف” .

واندلعت التظاهرات بعد تبرئة خمسة رجال متهمين باغتصاب امرأة تبلغ من العمر 18 عامًا، و كان الرجال الخمسة ، فى أواخر العشرينات من العمر، قد اتُهموا باغتصاب امرأة ، كانت فى الثامنة عشرة من عمرها ، عند مدخل مبنى سكنى فى بامبلونا فى 7 يوليو 2016 ، فى بداية مهرجان سان فيرمين لسباق الثيران.

وقد بُرئ الرجال من تهمة الاعتداء الجنسى ، التى تشمل الاغتصاب ، ولكن حُكم عليهم بالسجن لمدة تسع سنوات بتهمة الإساءة الجنسية الأقل.

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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