كوريا الشمالية تُطلق سراح ثلاثة أمريكيين اعتقلوا بتهمة ممارسة أنشطة تخريبية

حطت طائرة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم الخميس في القاعدة الجوية “أندروز” في ولاية ميريلاند، برفقة ثلاثة أمريكيين كانوا معتقلين في كوريا الشمالية.

حيث اعتقلت سلطات كوريا الشمالية في 2015، كلاً من “سونغ” و”دوك”، فيما اعتقلت “شول” العام الماضي، بتهمة «ممارسة أنشطة تخريبية معادية».

هذا وتواجد في استقبال الأمريكيين الثلاثة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعقيلته ميلانيا، إضافة إلى مايك بينس نائب ترامب، ومسؤولين آخرين، وسيخضع الأمريكيون الثلاثة لفحوص طبية مباشرة بعد مغادرتهم القاعدة.

وكان ترامب أعلن خبر إطلاق سراحهم في تغريدة نشرها أمس عبر حسابه بموقع “تويتر”.

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