المشرى يحرض سلامة على الجيش الليبى و حفتر لمنع تحرير درنة من الارهابيين

ايوان ليبيا – وكالات :

عقد رئيس مجلس الدولة خالد المشري إجتماعاً مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة غسان سلامة أمس الأربعاء لبحث آخر تطورات الأحداث في مدينة درنة.

وبدوره قال سلامة إنه قد تواصل مع الدول العظمى المؤثرة في الملف الليبي منها لقاءه كل من السفير الروسي والقائم بالأعمال في السفارة الأمريكية والدول المؤثرة بخصوص درنة.

يشار الى أن القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر قد أعلن بدء ساعة الصفر لتحرير مدينة درنة من الجماعات الارهابية الرافضة لأجهزة الدولة والتى تتخذ من دار افتاء المؤتمر العام مرجعية لها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا