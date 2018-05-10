مصرع 21 شخصاً وتوقيف 238 أخرين ضمن عمليات الجيش المصري في سيناء

كشف الجيش المصري عن مقتل 21 شخصاً، وتوقيف 238 أخرين خلال الأيام الماضية، ضمن العملية العسكرية الشاملة بأنحاء البلاد، وفي مقدمتها منطقة سيناء شرقي البلاد.

حسب البيان العسكري الذي بُثَّ اليوم الخميس، الذي تضمن نتائج من عملية “المجابهة الشاملة” التي انطلقت في 9 فبراير الماضي تحت عنوان “سيناء 2018″، دون تحديد موعد لنهاية العملية.

وجاء في البيان إنه «على مدار الأيام الماضية تم القضاء على 21 من العناصر التكفيرية المسلحة، والقبض على 6 عناصر تكفيرية شديدة الخطورة بالإضافة إلى 232 من المطلوبين جنائيا والمشتبه بهم شمال ووسط سيناء».

هذا ويطلق الجيش المصري تعبير “عناصر تكفيرية” على المنتمين إلى الجماعات المسلحة الناشطة في سيناء، ومن أبرزها تنظيم “أنصار بيت المقدس”، الذي أعلن في نوفمبر 2014 مبايعة تنظيم “داعش”، وغيّر اسمه لاحقا إلى “ولاية سيناء”.

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