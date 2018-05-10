صناديق الإقتراع تستقبل العراقيين في الخارج للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية

شرع عراقيو الخارج في 21 بلداً اليوم الخميس، الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية.

وأعلن حازم الرديني عضو مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات في تصريحات صحفية أن مراكز الاقتراع بدأت باستقبال الناخبين العراقيين في الخارج، مشيراً إلى أن نحو 900 ألف ناخب عراقي في 21 بلداً يحق لهم التصويت خلال اليوم، وغداً، ومن بين تلك الدول الإمارات، ومصر، والولايات المتحدة، وألمانيا، وبريطانيا.

هذا وفتحت مراكز الاقتراع داخل العراق أبوابها أمام الناخبين من قوات الأمن للتصويت بالانتخابات، إذ يحق لـ 935 ألف عنصر أمن الإدلاء بأصواتهم.

ويتنافس 7376 مرشحاً يمثلون 320 حزباً وائتلافاً وقائمة للحصول على 328 مقعداً في البرلمان العراقي المقبل، والذي سيتولى انتخاب رئيسي الوزراء والجمهورية.

الانتخابات البرلمانية العراقية 2018، هي الأولى التي تجرى في البلاد بعد هزيمة تنظيم “داعش” الإرهابي نهاية العام الماضي، والثانية منذ الانسحاب الأمريكي من البلاد عام 2011.

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