أتلتيكو مدريد يبدأ رحلة البحث عن بديل جريزمان

ذكرت صحيفة (ماركا) الإسبانية، اليوم الخميس، أن نادي أتلتيكو مدريد بدأ في البحث عن مهاجمين جدد، لتعويض الرحيل المحتمل لنجم الفريق أنطوان جريزمان، الصيف المقبل، في ظل اهتمام برشلونة بخدماته، عقب رفضه حتى الآن جميع العروض المقدمة من إدارة الروخيبلانكوس لتجديد عقده، مما يقرب رحيله عن النادي بنهاية الموسم الحالي.

وذكرت الصحيفة أن إدارة الروخيبلانكوس تواصلت مع سيرجيو أجويرو، نجم مانشستر سيتي، لمعرفة رغبته تجاه فكرة العودة لبيته القديم من جديد، في الموسم المقبل، وأشارت إلى أن النجم الأرجنتيني لم يبد اعتراضًا للعودة إلى مدريد مرة أخرى، ولكنه يريد تأجيل المفاوضات، كونه يركز على تقديم مستوى جيد مع الأرجنتين في مونديال روسيا.

كما لجأ أتلتيكو مدريد للتفاوض مع اللاعب صاحب الـ29 عاما، للحفاظ على جودة الفريق الهجومية، التي ستتأثر برحيل جريزمان المتوقع إلى برشلونة.

ويمتد عقد أجويرو مع مانشستر سيتي حتى 2020، في حين لم يكن خروجه من أتلتيكو مدريد سهلا على الجمهور، بعدما قدم طلبا لإدارة النادي عام 2011 لتسمح له بالرحيل إلى الدوري الإنجليزي.

في المقابل أكدت تقارير فرنسية أن جريزمان لم يقرر بعد ما إذا كان سيرحل عن الروخيبلانكوس وينتقل لبرشلونة هذا الصيف أم لا، حيث أوضحت صحيفة (ليكيب) الفرنسية أنه بين عرض الأتلتي لزيادة راتبه ومقترح برشلونة بدفع قيمة الشرط الجزائي في عقده مع الروخيبلانكوس -100 مليون يورو- "لم يحسم المهاجم الفرنسي أمره حتى هذه اللحظة".

وأضافت الصحيفة الفرنسية أن جريزمان "سعيد" باهتمام البارسا بضمه لقلعة الكامب نو وفرصة اللعب جنبا إلى جنب مع الأرجنتيني ليونيل ميسي والأوروجواياني لويس سواريز، الذي يقدره بشكل خاص، لكنه في نفس الوقت يكن احتراما "شديدا للغاية" لأتلتيكو مدريد، كما أبرزت (ليكيب) أن الأمر المؤكد هو أن المهاجم الفرنسي يريد الاستمرار في إسبانيا، بلد زوجته.

وقد يجد جريزمان مشكلة في حسم مستقبله قبل مونديال روسيا المقبل، نظرا لأنه حتى الأسبوع الأول من شهر يوليو القادم، يظل الشرط الجزائي في عقده مع الأتلتي، 200 مليون يورو، ثم سيتراجع للنصف بعدها.

لذلك، قد ينتظر برشلونة حتى هذا التاريخ لدفع 100 مليون يورو فقط لتحرير اللاعب، الأمر الذي سيترك لأتلتيكو مدريد وقتا أقل للبحث عن بديل لنجمه الفرنسي البالغ من العمر 27 عاما والذي يربطه بالروخيبلانكوس عقد حتى عام 2022.

كما أن الأتليتي سيتعين عليه أيضا دفع 20% من قيمة الصفقة لنادي ريال سوسيداد الذي نشأ جريزمان بين صفوفه، ما سيقلص من حجم الأموال المتاحة لدى الفريق للتعاقد مع بديل للفرنسي.

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