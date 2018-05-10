مجلس الأمن الدولي يدعو بورما إلى تسريع عودة الروهينغا

عين ليبيا

دعا مجلس الأمن الدولي في بيان الاربعاء بورما إلى تسريع الجهود لعودة اللاجئين الروهينغا بشكل آمن إلى ديارهم بعد حذف عبارة في مسودة سابقة تشير إلى انتهاكات لحقوق الانسان بحسب فرانس برس.

كما حض مجلس الأمن بورما على تسريع جهودها لخلق الظروف المواتية من أجل عودة اللاجئين والنازحين الروهينغا بشكل آمن وطوعي وبكرامة من منازلهم في ولاية راخين، ومعالجة الاسباب الجذرية للأزمة.

وتواجه بورما انتقادات دولية منذ حملة عسكرية بدأتها في اغسطس 2017 تسبَّبت بنزوح اكثر من 700 ألف من الروهينغا من منازلهم في شمال ولاية راخين.

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