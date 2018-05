خامنئى:ترامب أخطأ فى اتخاذ قرار الانسحاب من الاتفاق النووى

المتوسط:

قال المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، آية الله علي خامنئي، إن الرئيس الأمريكي “أخطأ” في قرار الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران وذلك في كلمة وجهها مباشرة لترامب.

وأضاف خامنئي في كلمته “قلت من اليوم الأول: لا تثقوا في أمريكا”.وحث الحكومة الإيرانية على الحصول على ضمانات من الدول الأوروبية الكبرى قبل الموافقة على الاستمرار في الاتفاق.

وكان الاتفاق، الذي يعرف بـ”خطة العمل المشتركة الشاملة”، قد حد من أنشطة إيران النووية مقابل رفع العقوبات التي فرضتها عليها الأمم المتحدة، والولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي.

وكان الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، قد وقع الاتفاق الذي ضم إيران والدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين وروسيا، علاوة على ألمانيا.

لكن ترامب، الذي عارض الاتفاق بشدة، قال يوم الثلاثاء إنه “معيبا في جوهره”، وأن الولايات المتحدة سوف تنسحب منه وسوف تفرض عقوبات اقتصادية من جديد.

وقالت دول أخرى موقعة على الاتفاق إنها ستواصل الالتزام بالاتفاق النووي، وترغب في استمراره، وقال وزير الخارجية الفرنسي، جان-إيف لودريان، إن الاتفاق “لم يمت”، في حين قال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون إن بلاده “لا تعتزم الخروج”، وقالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إن بلادها “ستبذل كل طاقتها لتتمسك إيران بالتزاماتها في المستقبل”.

