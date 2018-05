إيران تنفى إطلاق صواريخ على إسرائيل وتؤكد: سوريا قامت بالضربة

المتوسط:

نفى نائب رئيس لجنة الأمن القومي الإيراني،أبو الفضل حسن بيغي، أن تكون بلاده هي من نفذت ضربة صاروخية على مواقع في هضبة الجولان، أمس الأربعاء 10 مايو / آيار، مؤكدا أن الجيش السوري هو من قام بالضربة الصاروخية.

وقال حسن بيغي في حديث لوكالة “سبوتنيك” اليوم الخميس 10 مايو / آيار: “إيران ليس لها علاقة بالصواريخ التي تم إطلاقها أمس الأربعاء على إسرائيل، ولو كانت إيران من قامت بذلك لأعلنا فورا”.

وأضاف: “عندما تعدت علينا “داعش” وقررنا الرد قمنا بهجوم صاروخي على مواقع للتنظيم في دير الزور وأعلنا ذللك فورا”.

وحول التصريحات الإسرائيلية بتحميل إيران مسؤولية الضربة الصاروخية على الجولان، وقيامها بتدمير مواقع إيرانية في سوريا، قال نائب رئيس لجنة الأمن القومي الإيراني: “لا تواجد عسكري لإيران في سوريا، ولا قواعد، وإسرائيل تكذب، ومن قام بالضربة أمس هي سوريا، وهو رد على الاعتداءات المتكررة على هذه البلد”.

وتابع: “على إسرائيل أن تعي أن الأوضاع تغيرت ولن يمر اعتداء دون رد”.

