ترامب مرحبا بالأمريكيين المطلق سراحهم من كوريا الشمالية: أهلا بكم فى بيتكم

استقبل الرئيس الأمريكى دونالد ترامب وزوجته ميلانيا، الأميريكين الثلاثة الذين كانوا محتجزين فى كوريا الشمالية لدى وصولهم إلى قاعدة اندروز الجوية قرب واشنطن فجر الخميس.

ونشر ترامب عبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”، فيديو من الاستقبال، مصحوب بتعليق: “نيابة عن الشعب الأمريكى.. أهلا بكم فى بيتكم”.

وأفرجت بيونج يانج عن الأمريكيين الثلاثة كيم دونج تشول وكيم سانج دوك، المعروف أيضا باسم تونى كيم، وكيم هاك سونج وسلمتهم لوزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو فى بيونج يانج أمس الأربعاء، مما يزيل عقبة كبيرة أمام قمة غير مسبوقة تعقد بين ترامب والزعيم الكورى الشمالى كيم كونج أون.

