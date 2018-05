المتوسط:

قررت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات جديدة على كيانات داخل الدولة الإيرانية بعد 24 ساعة من انسحاب ترامب من الاتفاق النووى الإيرانى.

وفرضت الخزانة الأمريكية عقوبات على ستة أفراد مرتبطين بفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، وثلاثة كيانات آخرى.

