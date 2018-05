بشار الأسد يرد على إهانة ترامب .. أنت تمثل شعبك

المتوسط:

اعتبر الرئيس السوري بشار الأسد أن العبارات غير اللائقة التي استخدمها بحقه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فضحت أخلاق ترامب نفسه، مضيفا أنه لا يكترث لهذا الكلام.

وقال الأسد في حديث لصحيفة “كاثيمرني” اليونانية اليوم الخميس: “عندما تكون في ذلك الموقع، أعني رئيسا لبلد، عليك أولا وقبل كل شيء أن تمثل أخلاق شعبك قبل أن تمثل أخلاقك الخاصة، أنت تمثل بلدك، السؤال هنا، هل تمثل هذه اللغة الثقافة الأمريكية؟ ذلك هو السؤال، هذا أمر سيئ للغاية، وأنا لا أعتقد أن هذه اللغة تمثلها، لا أعتقد أن ثمة مجتمعا في العالم يتحدث مثل هذه اللغة”.

وأضاف الأسد أن الجانب الجيد في الأمر هو أن ترامب “يعبر عن نفسه بدرجة عالية من الشفافية”، وقال: “أنا شخصيا لا أكترث بهذا الكلام، فأنا أتعامل مع الوضع كسياسي وكرئيس، وليس بشكل شخصي، ما يهمني هو ما يؤثر في بلدي، الحرب، الإرهابيون، والوضع الذي نعيش فيه.”

وكان ترامب قد نعت الرئيس السوري بـ”الحيوان” وتوعد بأنه “سيدفع ثمنا باهظا” على الهجوم الكيميائي المفترض في دوما في غوطة دمشق الشرقية مطلع أبريل الماضي

