مصرع 32 شخصا بسبب فيضان أحد السدود غرب كينيا

قال مويندا نجوكا المتحدث باسم وزارة الداخلية فى كينيا، اليوم الخميس، إن عدد قتلى فيضان سد فى غرب البلاد ارتفع إلى 32 شخصا.

وفاض السد الواقع فى مقاطعة ناكورو فى وقت متأخر أمس الأربعاء واجتاحت المياه المنازل المجاورة له ،وقال مسؤول حكومى إن السد فاض بعد سقوط أمطار غزيرة أسفرت عن “دمار هائل“.

وأعلنت الحكومة الكينية أمس الأربعاء مقتل 132 شخصاً على الأقل منذ شهر مارس الماضى بسبب الفيضانات التى نتجت عن الأمطار الموسمية.

وذكرت شبكة “إيه بى سى نيوز” الأمريكية أن تلك الفيضانات ضربت البلاد بينما كانت كينيا تتعافى من جفاف شديد أثر على نصف مقاطعاتها العام الماضي.

وقال “كارانجا كيبيشو” ، سكرتير وزارة الداخلية، فى بيان له إن هناك على الأقل 225 ألف شخص نزحوا من منازلهم بسبب الفيضانات.

