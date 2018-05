المتوسط:

قال وزير الخارجية الألمانى هايكو ماس، اليوم الخميس، إن من المهم أن تواصل إيران التمسك بالتزاماتها ضمن الاتفاق النووى الدولى وإن بوسع موسكو أن تستخدم نفوذها على طهران فى هذا الصدد.

وفى كلمة بعد محادثات مع وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف فى موسكو قال ماس أيضا إن روسيا وألمانيا اتفقتا على أنه ينبغى الحفاظ على الاتفاق النووى مع إيران.

واستخدم الجيش الإسرائيلى 28 طائرة وأطلق 70 صاروخاً خلال ضرباته الكثيفة التى نفذها ليلاً على مواقع فى سوريا، وفق ما اكدت وزارة الدفاع الروسية الخميس موضحة ان الدفاعات الجوية السورية اعترضت ودمرت نصف تلك الصواريخ.

وقالت الوزارة الروسية ان “28 طائرة إسرائيلية اف- 15 واف-16 شاركت فى الضربات وأطلقت 60 صاروخ جو أرض على عدة مناطق سورية”، وأضافت فى بيان نقلته وكالات الأنباء الروسية أن عشرة صواريخ أخرى أرض أرض أطلقت من إسرائيل على سوريا.

وأسفرت الضربات الإسرائيلية على عدة مناطق فى سوريا عن مقتل 23 مقاتلا على الأقل بينهم خمسة من قوات النظام السورى و 18 عنصرا من القوات الموالية له، حسبما أفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان.

The post قلق ألمانى من التصعيد العسكرى بين طهران وتل أبيب فى سوريا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية