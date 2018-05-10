ميركل تؤكد في حديث هاتفي مع روحاني التمسك بالاتفاق النووي

أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، عبر حديث هاتفي، مع الرئيس الإيراني حسن روحاني، على تمسك ألمانيا، وكذلك فرنسا وبريطانيا، بالاتفاق النووي مع إيران.

وأشارت المستشارة ميركل إلى أنه "على الحكومة في طهران أيضًا أن توفي بالتزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق".

وصرح المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفن زايبرت بأن ميركل أجرت الحديث الهاتفي مع روحاني بعد ظهر اليوم الخميس.

وأفاد المتحدث بأن المستشارة أعلنت تأييدها لقيام دائرة أكبر من الدول بإجراء مباحثات مع إيران بشأن برنامجها للصواريخ البالستية وأنشطتها الإقليمية، بما في ذلك دورها في كل من سوريا واليمن.

وأوضح زايبرت أن ميركل أدانت الهجمات الإيرانية ليلة أمس على المواقع الإسرائيلية في مرتفعات الجولان، وطالبت إيران بالعمل على خفض التصعيد في المنطقة.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن خروج بلاده من الاتفاق النووي مع إيران، الذي أبرم في العام 2015، وإعادة فرض العقوبات على طهران ثانية، رغم الانتقادات للقرار.

وألمانيا إحدى الدول الموقعة على الاتفاق مع إيران. والدول الأخرى الموقعة على الاتفاق هي: فرنسا، بريطانيا، الصين، وروسيا.

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