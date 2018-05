المتوسط:

ذكرت صحيفة “الجارديان” البريطانية، أن الشرطة الكندية تجرى تحقيقا واسعة بعد العثور على قدم بشرى على شاطئ بمقاطعة كولومبيا، لتكون القدم الـ14 التى تعثر عليها الشرطة منذ عام 2007.

وبحسب الصحيفة، اليوم الخميس، فأن شرطة الخيالة الملكية الكندية عثرت على القدم البشرى الأخير فى جزيرة جابريولا فى مضيق جورجيا، حيث أبلغ رجل كان يسير على طول الشاطئ بوجود ما يبدو قدم داخل حذاء لرياضات المشى الطويل.

الكشف هو الأحدث فى سلسلة أثارت التكهنات حول العالم. فمنذ عام 2007 تم العثور على 13 قدما بشريا فى مقاطعة بريتش كولومبيا الكندية، وجميعهم يرتدون أحذية رياضية. وربط البعض هذه الأقدام بالكوارث الطبيعية، مثل كارثة تسونامى 2004 أو حوادث الطائرات أو القوارب فى البحر. وافترض آخرون أنه قد يكون من عمل سفاح أو جريمة منظمة.

وتم التعرف على ثمانية أقدام، بينهم اثنين لنفس الشخص. وبحسب الطب الشرعى فأن جميع الأفراد إما منتحرين أو ماتوا فى حادثة، وكانت أقدامهم تتفكك بشكل طبيعى عن أجسامهم أثناء التحلل.

The post رعب فى كندا بعد العثور على قدم بشرى بمقاطعة كولومبيا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية