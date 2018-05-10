السعودية تخصص فرقة للتدخل السريع في المسجد النبوي خلال شهر رمضان

أعلن مصدر أمني سعودي، اليوم الخميس، أن السلطات الأمنية قامت بتخصيص "فرقة للتدخل السريع" في المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة، خلال شهر رمضان.

وقال مدير إدارة الدفاع المدني بالمدينة المنورة، العقيد محمد بن مزعل البيضاني، في مؤتمر صحفي عقد اليوم الخميس، نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، عن أبرز ملامح خطة الطوارئ بمنطقة المدينة المنورة خلال شهر رمضان "أنها تتضمن تخصيص فرقة للتدخل السريع بالمسجد النبوي الشريف، وكذلك فرقة للتدخل في الساحات الخارجية وفرق لرصد الغازات وعوادم السيارات في مواقع الحرم والأنفاق، إلى جانب فرق تنفيذ أعمال الحماية المدنية في التعامل مع حوادث المواد الخطرة، وأعمال الإغاثة والإخلاء والإيواء".

وأشار البيضاني إلى "متابعة تطبيق اشتراطات السلامة في جميع منشآت إسكان زوار المسجد النبوي الشريف، والأسواق والمراكز التجارية، وتنفيذ حملات المسح الوقائي للمنطقة المركزية".

من جانبه، أوضح مدير الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، اللواء سالم بن مرزوق المطرفي، في بداية المؤتمر، أن الخطة العامة للطوارئ خلال شهر رمضان تتضمن كل أعمال الوقاية من المخاطر والسلامة، والتدخل لمباشرة كافة البلاغات عن الحوادث، من خلال الانتشار المدروس لوحدات الدفاع المدني، وفرق التدخل السريع الثابتة والمتحركة والموسمية، في جميع أرجاء مكة المكرمة بدءًا من مداخلها البالغ عددها 5 مداخل رئيسة".

وأوضح المطرفي، أن الهدف الأساسي هو الوصول الى مستوى مثالي من سلامة وأمان زوار بيت الله الحرام، مشيرا إلى أنه تمت مضاعفة أعداد المتطوعين عن العام الماضي.

وأعلن المطرفي أن المشاركة النسائية في الأعمال التطوعية، ستكون حاضرة أيضا.

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