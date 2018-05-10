بلاش ترميه واصبغيه في البيت.. حيل بسيطة لتجديد البنطلون الجينز

تغيير لون البنطلون الجينز من الأمور المزعجة لكل منا، فلون البنطلون يتغير بسبب كثرة غسله، أو استخدامه بكثرة، فبعضنا يلجأ لرميه وعدم استعماله لأن مظهره يكون سيئا، لكن الأمر يمكن أن يحل من خلال صبغه وتغيير لونه بلون جديد أو إصلاح اللون السابق، الأمر لن يكلفك الكثير من الأموال كل ما عليك هو اتباع الخطوات التالية وصبغ البنطلون أو القميص الجينز الخاص بك أو بأحد أفراد عائلتك:

1- الصبغة لا تصلح مع كل أنواع الأقمشة، فهي مخصصة للجينز والأقطان، ولا تصلح للأقمشة المصنوعة من البوليستر والحرير.

2- اختاري البنطلون الذي تريدين تغيير لونه، فلصبغ بنطلون الجينز باللون الأسود تحتاجين إلى صبغة ملابس سوداء، ستكون على شكل بودرة سوداء، واحرصي على اختيار لون صبغة قريب من اللون الأصلى للبنطلون.

3- ستحتاجين لشراء صبغة من العطار وتأكدي من جودتها واختاري عطارا نظيفا، اشتري علبة صبغة لونها أزرق داكن إذا كنت تريدين بنطلون جينز أزرق، أو أخرى لونها أسود إذا اخترت بنطلون جينز أسود.

4- جهزي إناء أو طبقا خاصا بالغسيل وعصا خشبية، تمكنك من تقليب البنطلون داخل الصبغة أكثر من مرة للتأكد من صبغ كل الأجزاء فيه.

5- انقعي البنطلون في المياه الساخنة والصبغة يوما كاملا، وتأكدي من تغطية الخليط لكل البنطلون، للتأكد من تغطيته بالصبغة من جميع الاتجاهات.

6- احرصي على ارتداء القفازات قبل البدء بالصبغ حتى لا تخرب الصبغة شكل يديك، والتأكد من وجود كمية كافية من الماء الساخن في الوعاء، للحصول على الصبغة في كل مناطق الجينز بالتساوي.

7- اتركي البنطلون يوما كاملا، ثم أخرجيه وضعيه في خليط من الخل والملح بعد الانتهاء من صبغه، فهذه الخطوة تساعد في تثبيت ألوان الصبغة.

8- بعد ذلك اغسلي البنطلون في ماء بارد وعلقيه على شماعة واتركيه حتى يجف، واحرصي على غسل الملابس المصبوغة بمفردها حتى لا تؤثر على غيرها من الملابس.

بهذه الخطوات تحصلين على بنطلون جديد دون دفع تكاليف باهظة، كل ما عليك هو الحرص على اختيار نوع صبغة جيد حتى تحصلي على النتيجة المطلوبة.

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