10 أطعمة لإطالة أظافرك بسرعة.. تناولي بيضة واحدة كل صباح

تعاني كثير من الفتيات من أزمة تقصف الأظافر وتشققها، خاصة مع كثرة استخدام الماء ومواد التنظيف، ويزداد الأمر سوءًا مع قيامهن بالأعمال المنزلية، ولكن يمكنك إعادة نمو أظافرك بصورة سريعة وصحية إذا حصلت على العناصر الغذائية الصحيحة، فالأمر كله يعتمد على التوازن بين تناول العناصر المختلفة والفيتامنيات التي توفر لأظافرك قوة عالية ومظهرا لامعا وطولا مميزا، وحسبما ذكر موقع Allwomenstalk فهناك مجموعة من الأطعمة عليكِ تناولها لتطويل أظافرك بسرعة..

1- السلمون

السلمون مصدر مميز للبروتين وفيتامين D، ويعزز صحة الجهاز المناعي مع صحة العظام والجلد والأظافر، ويحفز إنتاج الكولاجين في الجسم بصورة سليمة، ما ينعكس على طول أظافرك وصحة شعرك ونضارة بشرتك أيضًا.

2- البيض

مصدر غني بفيتامين B، وهو أحد المصادر اللازمة لشعر قوي وأظافر طويلة، كما يحتوي البيض أيضًا على فيتامين D الذي يوفر العناصر الأساسية اللازمة لنمو الأظافر بصورة سريعة، خاصة أنه غني بالبروتين أيضا، فاحرصي على تناول بيضة واحدة على الأقل يوميًا.

3- طحلب السبيرولينا

هذا الطحلب يأتي من أعماق البحار ويباع كمسحوق، لكنه واحد من أقوى أطعمة الجمال بسبب احتوائه على الكلوروفيل الذي يجعل النبات أخضر ومزدهرا، فالسبيرولينا يحتوى على أعلى نسبة بروتين بمقدار 4 جرامات لكل ملعقة كبيرة، وهو أيضا غني بفيتامين A وB12 اللازمين لصحة الأظافر.

4- زيت جوز الهند

غني بالدهون الصحية التي توفر مظهرا جيدا لجسمك بشكل عام، وأظافرك بشكل خاص، ويساعد على تصفية الكبد من السموم، كما أنه يحسن من مستويات التمثيل الغذائي وحرق الدهون ومطهر عام للجسم، ويستخدم في نمو الأظافر بسبب احتوائه على فيتامينات A وB وE وK، وهناك استخدامات أخرى لزيت جوز الهند يمكنك معرفتها من هنا.

5- الدجاج

يحتوي الدجاج على فيتامين B والزنك والبروتين، ما يوفر بيئة قوية لتجديد الجلد ونمو الأظافر، كما أن الدجاج غني بالأحماض الأمينية التي تغنيك عن تناول اللحوم الأخرى.

6- بذور الحمص

غنية بالأحماض الأمينية الأساسية، بجانب البروتين المطلوب لنمو الأظافر القوية، كما أنها تحتوى على فيتامين B وE، ويمكن إضافتها على السلطة والعصائر، ويمكن شرائها كمادة خام لتخزينها في الثلاجة أو الفريزر لأنها تفسد بسرعة.

7- السبانخ

واحدة من أقوى الأطعمة الغنية بالبروتين بمعدل 5 جرامات لكل كوب، كما تحتوي السبانخ على فيتامينات D وA ومضادات الأكسدة وتحارب السرطان، وغنية بالكلوروفيل الذي يعتبر مغذيا رائعا للشعر والجلد والأظافر.

8- القرع «اليقطين»

يحتوى على الزنك والبروتين والألياف الطبيعية، ويحارب كذلك التهاب الجسم، وهو مميز جدا لنمو الشعر والأظافر بسبب احتوائه على فيتامين E مع الزنك.

9- الأفوكادو

مصدر غني بفيتامينات النمو الأساسية للشعر والأظافر، ومنها فيتامين B وهو بروتين نباتي مميز، ويمكن إضافته للسلطات والعصائر والصلصات، ويحتوى على الدهون الصحية التي يمكن امتصاصها بكفاءة وسرعة عالية.

10- الجوز البرازيلي

المكسرات البرازيلية بشكل عام، مصدر رائع للسيلينيوم، وهو معدن قوي جدا ومسئول عن الكثير من وظائف الجسم وهو المغذي الأساسي لمضادات الأكسدة أيضا، ما يجعله يحافظ على صحة الجسم ويساعد في نمو الأظافر وتجديد الجلد ويمنع تلف الخلايا والتجاعيد.

وبشكل عام، يمكنك حماية أظافرك من التلف من خلال مجموعة من النصائح العامة، من بينها تناول المياه بالقدر الكافي على مدى اليوم، وعدم استخدام المنظفات المحتوية على مواد كيميائية خطيرة، إضافة إلى الحرص على ترطيب الأظافر بالكريمات والزيوت الطبيعية بشكل مستمر.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا