المتوسط:

أعرب مصدر مسئول بوزارة الخارجية السعودية، اليوم الخميس، عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للهجمات التى استهدفت العاصمة الأفغانية كابول، والانفجار الذى وقع فى سوقٍ ببلدة (وانلاوين) جنوب الصومال.

وجدد المصدر – حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية “واس” التأكيد على وقوف المملكة إلى جانب جمهوريتى أفغانستان الإسلامية والصومال ضد كل أشكال الإرهاب والتطرف، معربا عن تعازيه لذوى الضحايا ولحكومتى وشعبى الجمهوريتين، وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل.

The post الخارجية السعودية تستنكر الهجمات الإرهابية فى جنوب الصومال appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية