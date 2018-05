المتوسط:

لقى القيادي الحوثي أبو الباقر الحكيم، مسؤول التسليح والتخطيط العسكري للميليشيات، مصرعه، فى مواجهات مع قوات الشرعية اليمنية في جبهة ناطع بمحافظة البيضاء اليمنية.

جاء ذلك فى خبر عاجل لقناة سكاى نيوز منذ قليل.

